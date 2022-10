Артистка позирует в кадре, лежа на возвышении и прикрыв лицо кепкой.

"Боже мой, женщина, вы потрясающая", – отреагировали в сети.

Контекст:

Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) родилась в 1979 году в США. Исполнительница обрела популярность в начале 2000 года. Успех ей принес альбом Can't Take Me Home.