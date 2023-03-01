  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио

Средства от монетизации альбома будут переведены на счета платформы United24 для восстановления Украины.

В альбом вошли песни в исполнении Pianoбоя, Roxolana, Monatik, Нади Дорофеевой, Тины Кароль, Макса Барских, Оли Поляковой, Ирины Билык и Димы Коляденко, Михаила Хомы (Dzidzio) и Александра Пономарева, Артема Пивоварова, Юрия Горбунова и Леси Никитюк, Олега Скрипки, Натальи Могилевской, Златы Огневич и других.

В альбом также вошла песня украинской певицы Веры Брежневой "Била мене мати", которую она спела вместе с украинской певицей Tayanna.

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