Артист исполнил песню Sign Of The Times, накинув на плечи флаг Украины.

Контекст:

Гарри Стайлс начал музыкальную карьеру в 2010 году с участия в шоу The X Factor, затем основал группу One Direction.

В 2017 году дебютировал как сольный певец.

В апреле певец презентовал видео на песню As It Was, съемки которого проходили в первые дни войны в Украине, а режиссером клипа стала Таню Муиньо.