Хлои Кардашян в свой день рождения предложила гостям маски и спреи с собственными портретами

Американская модель Хлои Кардашян ко дню рождения подобрала декор в розовых тонах.

Американская модель Хлои Кардашян показала в Instagram, как проходило празднование ее дня рождения.

"Мои волшебные подробности вечеринки по случаю дня рождения. Список гостей был маленьким, но декор был огромным!" – написала она.

Место проведения праздника было оформлено в розовых тонах. На снимках Кардашян показала коктейли и десерты розового цвета, шарики и флористические композиции в тон. Также она показала спреи и защитные маски с собственными портретами.

Именинница поделилась также подборкой снимков с гостями мероприятия, подписав ее "Семья".

Посмотреть эту публикацию в Instagram * FAMILY * Публикация от Khloe * (@khloekardashian) 29 Июн 2020 в 8:31 PDT

Хлои Кардашян родилась в Лос-Анджелесе 27 июня 1984 года. Она имеет армянские корни со стороны отца, шотландские и голландские корни со стороны матери. Она дочь покойного адвоката Роберта Кардашяна и светской львицы и бизнесвумен Крис Дженнер, младшая сестра модели Ким Кардашян. Снималась в реалити-шоу о своей семье – Keeping Up with the Kardashians.