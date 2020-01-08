"Хозяйка". Вышел трейлер фильма с Мариам Хассуни. Видео
На YouTube-канале Movie Trailers Source разместили трейлер фильма "Хозяйка". По сюжету молодой лондонский банкир Роберт Аткинсон оказывается в сложной ситуации из-за финансового краха. Чтобы поправить свое положение, он подписывает контракт с китайским картелем на перевозку портфеля с загадочным грузом в Амстердам. Режиссер – Энди Ньюбери. Роли исполнили Мариам Хассуни, Майк Бэкингэм, Дуги Пойнтер, Найджел Барбер, Суан-Ли. Мировая премьера фильма запланирована на 17 января 2020 года.
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