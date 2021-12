Клубничный зефир с кинзой. Легкий рецепт полезного десерта

"Давайте так: вы способны приготовить зефир. Вот просто возьмите и поверьте. Для этого вдумайтесь о том, что есть зефир. А зефир – это просто взбитые белки с сахаром, фруктовым пюре и желирующим веществом. Это вещество называется агар-агар (как желатин, но добывается из водорослей) и продается оно в обычных супермаркетах. Все. Это почти как сделать желе, только вместо сока берем белки и фруктовое пюре. И никакой магии не нужно", – написал он.

Ингредиенты: четыре белка, 80 г сахара (для белков), 150 мл воды, 12 г агар-агара, 300 г сахара (для сиропа), 100 г жидкого меда, 10 веточек кинзы, 250 г клубничного пюре (можно использовать заготовленное ранее пюре из свежезамороженной клубники).

Его нужно взбить с кинзой. В сотейник налить воду, добавить мед, агар-агар и нагреть, пока масса не станет похожей на кисель. Смесь нужно постоянно помешивать. Всыпать 300 г сахара и держать на огне еще две минуты. Добавить клубнично-кинзовое пюре и варить на среднем огне пять минут. Взбить белки с 80 г сахара в пышную пену. Влить туда небольшое количество клубничного сиропа, продолжая взбивать. Продолжить взбивание еще две минуты.

Теперь нужно действовать быстро. Массе придать форму зефира и выложить ее на пергамент. Через четыре часа зефир идеально подсохнет. Но есть его можно уже через час.

"Словно тучки, расцелованные ангелами. Когда зефир подсохнет, его можно обвалять в сахарной пудре (полстакана) с крахмалом (одна столовая ложка). Но мне нравится, когда зефир голенький", – отметил эксперт.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.