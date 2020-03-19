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19 марта, 2020
 
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Лине Костенко – 90. Гайтана поздравила поэтессу песней, Бурмака прочитала стих

Песни на стихи украинской поэтессы Лины Костенко есть в репертуаре группы "Фіолет", вокалисток Джамалы и Оксаны Мухи.

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Поэтесса отказалась от звания "Герой Украины"
Поэтесса отказалась от звания "Герой Украины"
Фото: Ліна Костенко / Facebook

19 марта украинской поэтессе Лине Костенко исполняется 90 лет. Певица Гайтана поздравила поэтессу, исполнив импровизированное соло на стихи Костенко. 

"Сегодня день рождения поэтессы Лины Костенко, чьи стихи хочется превращать в песни", – подписала музыкальную импровизацию певица. 

Певица Мария Бурмака поздравила Костенко с юбилеем, прочитав свое любимое стихотворение ее авторства. 

https://www.facebook.com/maria.burmaka/videos/10156771972831020/

Лина Костенко родилась в городе Ржищев Киевской области. За роман в стихах "Маруся Чурай" поэтесса получила Шевченковскую премию.

Костенко отказалась от звания "Герой Украины", которое ей хотел вручить третий президент Украины Виктор Ющенко, заявив, что "не носит политическую бижутерию". 

Свой певрый роман в прозе "Записки українського самашедшого" Костенко издала в 2010 году. 

Песни на стихи Костенко есть в репертуаре украинской певицы Оксаны Мухи. В 2014 году она исполнила композицию "В пустелі сизих вечорів" на стихи поэтессы.

ВИДЕО
Видео: Оксана Муха / YuoTube

Джамала в 2015 году записала песню "Неандертальці" на слова Лины Костенко – композиция вошла в третий студийный альбом певицы "Подих". 

ВИДЕО
Видео: Jamala | Джамала / YouTube

В 2016 году группа "Фіолет" презентовала мини-альбом, в который вошли пять песен, написанных на стихи украинских поэтов – Лины Костенко, Николая Винграновского, Василия Стуса, Дмитрия Павлычко и Григория Чубая. 

ВИДЕО
Видео: ФІОЛЕТ / YouTube
Теги: Украина, поэт, Мария Бурмака, юбилей, Лина Костенко, Гайтана
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