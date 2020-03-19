Лине Костенко – 90. Гайтана поздравила поэтессу песней, Бурмака прочитала стих

Песни на стихи украинской поэтессы Лины Костенко есть в репертуаре группы "Фіолет", вокалисток Джамалы и Оксаны Мухи.

19 марта украинской поэтессе Лине Костенко исполняется 90 лет. Певица Гайтана поздравила поэтессу, исполнив импровизированное соло на стихи Костенко.

"Сегодня день рождения поэтессы Лины Костенко, чьи стихи хочется превращать в песни", – подписала музыкальную импровизацию певица.

Певица Мария Бурмака поздравила Костенко с юбилеем, прочитав свое любимое стихотворение ее авторства.

Лина Костенко родилась в городе Ржищев Киевской области. За роман в стихах "Маруся Чурай" поэтесса получила Шевченковскую премию.

Костенко отказалась от звания "Герой Украины", которое ей хотел вручить третий президент Украины Виктор Ющенко, заявив, что "не носит политическую бижутерию".

Свой певрый роман в прозе "Записки українського самашедшого" Костенко издала в 2010 году.

Песни на стихи Костенко есть в репертуаре украинской певицы Оксаны Мухи. В 2014 году она исполнила композицию "В пустелі сизих вечорів" на стихи поэтессы.

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Видео: Оксана Муха / YuoTube

Джамала в 2015 году записала песню "Неандертальці" на слова Лины Костенко – композиция вошла в третий студийный альбом певицы "Подих".

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Видео: Jamala | Джамала / YouTube

В 2016 году группа "Фіолет" презентовала мини-альбом, в который вошли пять песен, написанных на стихи украинских поэтов – Лины Костенко, Николая Винграновского, Василия Стуса, Дмитрия Павлычко и Григория Чубая.

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