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10 ноября, 2022
 
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"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"

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66-летняя Ким Кэтролл вышла в свет в коротком платье
66-летняя Ким Кэтролл вышла в свет в коротком платье
Фото: kimcattrall / Instagram

66-летняя британская актриса Ким Кэтролл, известная зрителям по роли Саманты в сериале "Секс в большом городе", впервые за долгое время вышла в свет в компании своего 55-летнего бойфренда. Фото звезды поделился блогер Just Jarred в своем Instagram 9 ноября.

Звезда позировала на ковровой дорожке в мини-платье с отделкой блестящими пайетками на груди. Образ актриса завершила классическими туфлями с открытым носом, массивным кольцом и серьгами из комплекта.

На церемонию Кэтролл пришла со своим бойфрендом, с которым встречается уже около четырех лет – сотрудником ВВС Расселом Томасом. Пара вместе на людях появляется очень редко. Но комментаторы в сети принялись обсуждать не пару, а внешний вид Кэтролл.

"Королева. Наконец-то кто-то без ботокса и филеров", – написал diandyxox.o.

"Красиво и изящно стареет", – добавила ms_kortez.

"Какая прекрасная женщина!" – написала neanu2.

Контекст:

Кэтролл родилась в 1956 году в Великобритании. Она наиболее известна по роли Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе" (1998–2004). По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь.

В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And just like that... Во второй части сериала показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Съемки прошли без участия Кэтролл. Причину своего отсутствия в продолжении сериала Кэтролл не комментирует.

Теги: шоу-бизнес, сериал, Ким Кэттролл
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