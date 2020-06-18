"Палм-Спрингс". Вышел трейлер комедии с Энди Сэмбергом. Видео
На YouTube-канале сримингового сервиса Hulu разместили трейлер комедии "Палм-Спрингс". Роли исполнили Энди Сэмберг, Кристин Милиоти и Дж.К. Симмонс. Режиссер – Макс Барбаков. По сюжету главный герой, Найлз, попадает во временную петлю. Познакомившись на свадьбе сестры с девушкой Сарой, он переживает этот день снова и снова. Пара понимает, что события повторяются, но решает не пытаться разорвать цепочку, а наслаждается происходящим. Лента "Палм-Спрингс" выйдет на Hulu 10 июля.
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