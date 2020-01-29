Самые ожидаемые смартфоны 2020

2020 год будет богатым на новинки смартфонов. На рынке появится еще больше устройств с технологией 5G, навороченными камерами с высоким разрешением и 3D Tof-модулем, мощнейшими процессорами и новыми фирменными фишками. Интернет-магазин stylus.ua расскажет о самых ожидаемых новинках 2020 года.

Samsung Galaxy S20

Уже в феврале 2020 года компания Samsung представит новые флагманы линейки Galaxy S. Моделей будет три: базовая Galaxy S, топовая Galaxy Plus и премиальная Galaxy S20 Ultra. Самой интересной будет премиальная версия, она получит 6,9-дюймовый экран 120 Гц, квадрокамеру с основным модулем 108 Мп. Все новинки будут снимать видео в формате 8К и работать в сетях 5G.

Фото: pixabay.com

iPhone 12

Флагманские Айфоны, которые придут на смену iPhone 2019, представят в сентябре 2020 года. Самый большой флагман (12 Pro Max) получит экран диагональю 6,7 дюймов с частотой обновления 120 Гц. Поставщиком новых экранов выступит Samsung. Точный дизайн и характеристики устройств пока неизвестны, ведь до презентации еще достаточно времени, но можно с уверенностью сказать, что новинки получат улучшенный процессор A14 Bionic, он станет производительнее и энергоэффективнее по сравнению с A13 Bionic, установленным в Айфоне 11. Производители улучшат камеры, появится ToF-датчик и поддержка видеосъемки в формате 8К.

iPhone 9 (SE 2)

Выхода iPhone SE фанаты "яблочной" продукции ждут уже где-то два года. Все из-за бешеной популярности первого iPhone SE, вышедшего в 2016 году. Вероятно, будущий гаджет может называться iPhone 9 или iPhone SE 2. Он получит дизайн "восьмерки", а начинку 11 Айфона. Анонс состоится весной, скорее всего, уже в марте.

Фото: pixabay.com

Huawei P40 Pro

Будущий камерофон P40 Pro будет работать на процессоре Kirin 990 с поддержкой технологии 5G. Но удивлять смартфон Huawei будет, конечно же, камерой. В новинке используют новую оптику 52 Мп с технологией, объединяющей 16 пикселей в 1 для получения лучшего качества фотографий при плохом свете. Также будет широкоугольный объектив с разрешением 20 Мп, макрокамера, телефотообъектив на 12 Мп и ToF-сенсор. Инсайдеры утверждают, что камера сможет фотографировать с 10-кратным оптическим зумом.





Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

Будущая новинка от Сяоми получит ToF-камеру и режим боке. Базовая модель Mi 10 получит дисплей с частотой обновления 90 Гц и 64-мегапиксельную камеру, а старшую версию оснастят дисплеем 120 Гц и 108-мегапиксельной камерой. Ожидаются рекордные показатели быстрой зарядки – 66 Вт (проводная) и 40 Вт (беспроводная).

Фото: mi.com

2020 год обещает стать прорывным в мире смартфоностроения, поэтому ждем новинки от ведущих компаний. Если вы планируете уже сейчас обновить свой смартфон, предлагаем заглянуть на stylus.ua, здесь всегда широкий ассортимент и приятные цены.