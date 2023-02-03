  Умер французский дизайнер Пако Рабан

Причины смерти дизайнера не называются.
В 2006 году Рабан дал интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
Пако Рабан родился в 1934 году в Испании.
Свою первую коллекцию женской одежды он презентовал в 1966 году в Париже (Франция). Модели вышли на подиум в нарядах из бумаги, пластика, металла.
В 1969 году Пако Рабан создал свои первые духи Calandre, а в 1973 году презентовал мужской аромат Paco Rabanne pour Homme.
В настоящее время бренд Paco Rabanne принадлежит испанскому модному концерну Puig.