В сети обсуждают видео с участием Кэти Перри, где у нее перестал открываться глаз

Чтобы открыть глаз, артистка попыталась незаметно нажать у виска, но это дало лишь короткий эффект, после чего веко снова опустилось.

"Неисправность клона Кэти Перри", – подписали видео поклонники артистки.

Некоторые сравнили ее с куклой, у которой самопроизвольно закрывались глаза.

Контекст:

Кэти Перри родилась 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре, США. Она стала популярна во всем мире после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году.

Перри является обладательницей многочисленных наград, в том числе она 13 раз была номинирована на премию "Грэмми".