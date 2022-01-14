"Орландо так повезло", "Это твоя лучшая публикация". 37-летняя Кэти Перри снялась топлес

Образ 37-летней певицы в кадре дополнили широкие темно-синие штаны и распущенные волосы.

"Пусть горит, детка", – подписала она публикацию, которая собрала больше 2,6 млн лайков.

"Ох, чувак, Орландо так повезло", – написал na_uzaad, имея в виду американского актера Орландо Блума, с которым Перри состоит в отношениях.

"Вау! Вау", – отреагировал пользователь siangworld.

"Это твоя лучшая публикация", – прокомментировал wahibahlyeyeru.

Контекст:

Кэти Перри родилась 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре, США. Она стала популярна во всем мире после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году. Перри является обладательницей многочисленных наград, в том числе, она 13 раз была номинирована на премию "Грэмми".

Перри состоит в отношениях с американским актером Орландо Блумом, с которым познакомилась на церемонии "Золотой глобус" в 2016 году. В конце 2019 года Перри и Блум сообщили о помолвке, а 6 марта 2020 года Перри объявила о беременности.

Из-за эпидемии коронавируса пара отменила церемонию бракосочетания, которая должна была пройти летом в Японии. 26 августа Блум и Перри стали родителями – они назвали дочь Дейзи Дав.