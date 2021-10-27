"Сексуальный работник", "Этот мужчина не стареет". 44-летний Орландо Блум с голым торсом украсил комнату дочери

Чуть больше года назад у Орландо Блума родилась дочь Дейзи Дав Фото: orlandobloom / Instagram

На фото 44-летний актер показывает, как клеит на ярко-желтые стены детской комнаты цветы маргаритки (Дейзи переводится с английского как "маргаритка"). На видео, которое снимала мама девочки, певица Кэти Перри, Блум с голым торсом ползает на коленях по полу и собирает игровую зону для дочери.

"Отец года!" – говорит за кадром Перри.

"Клянусь, этот мужчина не стареет", – отметила пользователь mellanie_hummel.

"Сексуальный работник!" – прокомментировала публикацию ezedozitt21.

"Можешь покрасить мои стены?" – спросил фолловер platinumtwink.

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