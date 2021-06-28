Блум умилил сеть снимком с возлюбленной и сыном от первого брака

Они позируют в кадре спиной к объективу, держась за руки.

"Семья", – подписал он публикацию.

"Самая милая красивая семья", – прокомментировали фото поклонники актера.

"Нет ничего лучше", – написали в комментариях фолловеры.

Контекст:

Флинн (2011) – сын Блума от первого брака с моделью Мирандой Керр. Они расстались в 2013 году после трех лет семейной жизни. В 2017 году Керр вышла замуж за создателя Snapchat Эвана Шпигеля. В этом браке у нее родилось двое детей.

Знакомство Блума с Перри состоялось в 2016 году на церемонии "Золотой глобус". В конце 2019 года пара объявила о помолвке, а 6 марта 2020 года Перри сообщила о беременности.

26 августа Блум и Перри стали родителями – свою дочь они назвали Дейзи Дав. СМИ писали, что Блум и Перри тайно поженились, но пара не комментировала это заявление.

Керр поздравила бывшего мужа и его жену с пополнением, а в апреле 2021 года Керр и Перри обсудили в прямом эфире в сети вопросы, связанные с материнством.