44-летний Блум позировал в людном месте абсолютно голым. Его возлюбленная Перри отреагировала на откровенные фото

В августе 2020 года у Блума и Перри родилась дочь Фото: orlandobloom / Instagram

На одном из фото актер запечатлен полностью раздетым – он стоит спиной к объективу на берегу водоема, не смущаясь людей на противоположному берегу. Обнаженные ягодицы на фото в микроблоге артист прикрыл изображением в виде абрикоса.

"Детка, я оставляю тебя на два дня", – отреагировала на снимки возлюбленная Блума, американская певица Кэти Перри.

"Повернись", – попросили поклонники.

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