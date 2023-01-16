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16 января, 2023
 
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"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье

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Рианна родила первенца в 2022 году
Рианна родила первенца в 2022 году
Фото: rihannaofficlal / Instagram

На официальной фан-странице ставшей в 2022 году матерью 34-летней американской певицы Рианны в Instagram 15 января опубликовали ее фотосессию в розовом бюстгальтере и трусах.

На некоторых снимках певица запечатлена в воде, засветив тело в мокром белье.

Пост сопроводили фразой из трека Show Me a Good Time канадского рэпера Дрейка – I live for the nights I can't remember. Это переводится как "Я живу ночами, которые не могу вспомнить". 

"Вау! Так горячо!" – прокомментировал подписчик abduljaylun932.

Контекст:

Рианна родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивалось в $1,7 млрд.

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Теги: Рианна, фотосессия, певица, белье, бюстгальтер
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