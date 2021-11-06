Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2021
 
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"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома

Шадурская уже нашла новое жилье
Шадурская уже нашла новое жилье
Фото: offi_shadu / Instagram

Владелец дома, в котором проживала украинская певица и блогер SHADU (Ксения Шадурская), потребовал, чтоб она с мужем покинула дом, хотя договор был подписан до января. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе исполнительницы.

Как оказалось, владелец втайне выставил дом на продажу, а певицу с супругом поставил перед фактом, что им нужно покинуть дом немедленно.

"Конечно, был шок! У нас у обоих работа, планы! Также у меня релиз песни через день, а еще запланированы съемки новых фешен-роликов! Уплаченная студия! Сказать, что мы были поражены, – ничего не сказать! Шесть дней на то, чтобы найти жилье, собрать и перевезти все вещи – это просто нереально! Выходит человек, у которого мы снимали дом, сказал нам одно, а сделал совсем по-другому! И нам об этом решил не сообщать!" – жалуется певица.

Также SHADU рассказала, что владелец дома начал водить покупателей в ее присутствии, предварительно не согласовав это с ней. Несмотря на ситуацию, певица смогла в кратчайшие сроки найти квартиру.

"Знаете, что я поняла в этой ситуации? Что в нашей стране никому нельзя доверять! Вокруг одно скотство! Люди легко бросают других людей ради своей выгоды", – резюмировала блогер.

Контекст:

SHADU (Ксения Шадурская) родом из Черкасской области. Она лауреат "Черноморских игр", а также международных конкурсов в Москве, Берлине, Праге и Кракове. До певческой карьеры работала режиссером на украинских телеканалах.

Теги: Украина, певица, блогер
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