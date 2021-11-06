"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома

Как оказалось, владелец втайне выставил дом на продажу, а певицу с супругом поставил перед фактом, что им нужно покинуть дом немедленно.

"Конечно, был шок! У нас у обоих работа, планы! Также у меня релиз песни через день, а еще запланированы съемки новых фешен-роликов! Уплаченная студия! Сказать, что мы были поражены, – ничего не сказать! Шесть дней на то, чтобы найти жилье, собрать и перевезти все вещи – это просто нереально! Выходит человек, у которого мы снимали дом, сказал нам одно, а сделал совсем по-другому! И нам об этом решил не сообщать!" – жалуется певица.

Также SHADU рассказала, что владелец дома начал водить покупателей в ее присутствии, предварительно не согласовав это с ней. Несмотря на ситуацию, певица смогла в кратчайшие сроки найти квартиру.

"Знаете, что я поняла в этой ситуации? Что в нашей стране никому нельзя доверять! Вокруг одно скотство! Люди легко бросают других людей ради своей выгоды", – резюмировала блогер.