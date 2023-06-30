Жена Налчаджиоглу сделала селфи в ярком купальнике рядом с дочерью

Реус и ее дочь снялись на территории одного из отелей в Турции, где они отдыхают. Мать и дочь позировали на фоне бассейна.

Жена Налчаджиоглу снялась в ярком желтом бикини. Ее дочь позировала в розовом раздельном купальнике.

Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram