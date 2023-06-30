Жена Налчаджиоглу сделала селфи в ярком купальнике рядом с дочерью

Реус и ее дочь снялись на территории одного из отелей в Турции, где они отдыхают. Мать и дочь позировали на фоне бассейна.
Жена Налчаджиоглу снялась в ярком желтом бикини. Ее дочь позировала в розовом раздельном купальнике.
В Турции Налчаджиоглу встретился со своей дочерью от первого брака с украинской певицей Ани Лорак (Каролиной Куек), которая живет и работает в стране-агрессоре РФ, – 12-летней Софией, а также отпраздновал свой день рождения.
Налчаджиоглу живет и работает в Украине. Он осудил российскую агрессию и помогает ВСУ.