Бульвар Шоубиз
 
20 ноября, 2021
 
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Звезда фильма "Американский пирог" Тара Рид, которую критикуют за нездоровую худобу, снялась в купальнике

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Тара Рид: Любой человек с высоким метаболизмом понимает, что набрать вес невозможно. Все, что я делаю, это ем
Тара Рид: Любой человек с высоким метаболизмом понимает, что набрать вес невозможно. Все, что я делаю, это ем
Фото: tarareid / Instagram

Американская актриса Тара Рид 19 ноября на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в верхней части купальника.

"Будьте лучшей версией себя внутри и внешне. Положительные мысли приносят положительные результаты!" – подписала она публикацию.

"Ты такая сексуальная", – написал актрисе benfoster87.

"Ты впечатляешь", – отметил фото scott.sabo696.

Новая публикация 46-летней актрисы была воспринята позитивно и собрала множество комплиментов в комментариях, в отличие от критики, которую прочитала Рид под своим фото 27 октября. Тогда после публикации черно-белого снимка в купальнике подписчики обвинили актрису в нездоровой худобе и анорексии, после чего ей пришлось отвечать хейтерам.

"Для всех, кто оставлял свои замечательные комментарии, выражая свою ненависть к моей замысловатой фотографии, которую я опубликовала вчера, хочу сказать – это была ваша точка зрения. Вот еще одна фотография со вчерашнего дня, которой я хочу показать вам, что не слишком худая. У меня высокий метаболизм. Любой человек с высоким метаболизмом понимает, что набрать вес невозможно. Все, что я делаю, это ем", – написала Рид.

Контекст:

Тара Рид родилась 8 ноября 1975 года в Викоффе (штат Нью-Джерси, США). Она окончила детскую актерскую школу в Нью-Йорке, где училась вместе с Маколеем Калкиным, Сарой Мишель Геллар и Джерри О’Коннеллом.

Известность к Рид пришла после фильма "Большой Лебовски", а роль Вики в молодежной комедии "Американский пирог " принесла ей всемирную популярность и статус секс-символа.

Теги: актриса, похудение, Тара Рид
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