Болезнь Путина, кремлевская мафия, Зеленский, Абрамович. Интервью Гордона с экс-вице-премьером РФ Полтораниным. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Полторанин говорил о войне, которую Россия развязала против Украины, о ее причинах и последствиях, о российской пропаганде, о том, развалится ли Россия и какие регионы первыми захотят отъединиться, о "политической кессонной болезни" президента РФ Владимира Путина, о помощи, которую Украине оказывают западные партнеры, а также о президенте Украины Владимире Зеленском, российском бизнесмене Романе Абрамовиче, который пытался быть посредником в переговорах между Украиной и Россией, и о том, чем закончится война.

"Война пока не закончится, Украине предстоит долго терзаться – у зла большие силы", – считает бывший российский вице-премьер.

Полторанин родился в 1939 году в деревне Белый Луг Восточно-Казахстанской области Казахстана. С 1960-го по август 1991 года состоял в КПСС. В 1964 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета, в 1968–1970 годах учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС.

В 1960–1980-х годах работал в различных казахстанских газетах, был собственным корреспондентом газеты "Правда" по Казахстану. В 1986–1988 годах занимал должность главного редактора газеты "Московская правда", затем до 1991 года был политическим обозревателем агентства печати "Новости".

В 1989 году Полторанин был одним из руководителей избирательной кампании Ельцина по выборам в народные депутаты СССР, а в 1991 году вместе с Геннадием Бурбулисом и Сергеем Станкевичем входил в так называемый стратегический штаб кампании по избранию Ельцина президентом РСФСР. Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года входил в ближайшее окружение Ельцина.

Полторанин в 1989–1991 годах был народным депутатом СССР (был избран по квоте Союза журналистов), в 1990–1992 годах – министром печати и информации, в 1992 году – заместителем председателя правительства Российской Федерации, в 1993–1995 годах – депутатом Государственной думы РФ I созыва.

В начале 1990-х возглавлял специальную комиссию по архивам при президенте РФ, в середине 1990-х был президентом телевизионной корпорации "Момент истины".

В 2010 году выпустил книгу "Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса".