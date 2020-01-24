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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Интервью Илларионова Гордону. Трансляция

Сегодня на YouTube-канале основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выйдет интервью с российским экономистом, бывшим советником президента РФ Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне Андреем Илларионовым.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Илларионов окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После окончания аспирантуры в 1987 году работал преподавателем на кафедре международной экономики ЛГУ.

В 1992 году пришел на государственную службу – работал заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства. 

В апреле 2000 года стал советником президента РФ Владимира Путина по экономической политике. Подал в отставку в октябре 2005 года, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму.

С 2006 года занимается общественной оппозиционной деятельностью. Выступает с критикой нынешнего руководства РФ.

Сейчас живет в США и работает в Институте Катона.

Теги: Дмитрий Гордон, Андрей Илларионов
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