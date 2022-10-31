Украинский флаг в Севастополе, зима не будет смертельной, конфискация российских денег. Интервью Гордона с Каспаровым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Каспаров говорил о:

президенте РФ Владимире Путине, его комплексах, ошибках и том, почему он напоминает Крошку Цахеса – героя романа немецкого писателя Эрнста Гофмана;

Эрнста Гофмана; обстрелах российскими оккупантами гражданских объектов в Украине;

репарациях и конфискации российских денег в пользу Украины;

новом британском премьер-министре Риши Сунаке;

деоккупации Украиной своих территорий и возвращении украинского флага в Крым;

распаде России и ее будущем;

изменении отношения Германии к России и признании президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером своих ошибок;

Китае и его предложениях Вашингтону "добить Россию";

Вашингтону "добить Россию"; коллективной ответственности россиян за Путина;

восстановлении Украины и том, какой она будет после победы.

"Когда украинский флаг будет поднят в Севастополе, в России 90-е годы покажутся цивилизованным раем", – сказал во время интервью оппозиционер.

Каспаров родился в 1963 году в Баку (Азербайджан). Имя при рождении – Гарри Кимович Вайнштейн. В 1986 Каспаров окончил педагогический институт иностранных языков в Азербайджане. Во время армянского погрома в Баку в 1990 году вместе с семьей переехал в Москву.

Заниматься шахматами начал в семь лет. В 1980 году стал самым молодым в мире гроссмейстером. В 1981 году завоевал звание чемпиона СССР по шахматам. В 1985 году стал 13-м чемпионом мира по шахматам. Каспаров пять раз защищал звание чемпиона мира, в том числе в матчах против главного соперника Анатолия Карпова, однако потерял его, потерпев поражение от Владимира Крамника в 2000 году. В 2005 году завершил спортивную карьеру, посвятив себя литературной и политической деятельности.

Автор нескольких книг, среди которых серия "Мои великие предшественники", состоящая из подробных биографий и анализа партий выдающихся шахматистов прошлого, "Зима близко: Почему Владимира Путина и врагов свободного мира нужно остановить", "Человек и компьютер. Взгляд в будущее".

С начала 1990-х активно участвует в политической жизни России. Является одним из лидеров российской оппозиции, на протяжении многих лет критикует политику Путина. Участвует в ряде оппозиционных движений, в частности является сооснователем Форума свободной России.

В 2013 году, опасаясь политического преследования, с семьей переехал жить в США.