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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Украинский флаг в Севастополе, зима не будет смертельной, конфискация российских денег. Интервью Гордона с Каспаровым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским шахматистом и политиком, 13-м чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Каспаров говорил о:

  • президенте РФ Владимире Путине, его комплексах, ошибках и том, почему он напоминает Крошку Цахеса – героя романа немецкого писателя Эрнста Гофмана;
  • обстрелах российскими оккупантами гражданских объектов в Украине;
  • репарациях и конфискации российских денег в пользу Украины;
  • новом британском премьер-министре Риши Сунаке;
  • деоккупации Украиной своих территорий и возвращении украинского флага в Крым;
  • распаде России и ее будущем;
  • изменении отношения Германии к России и признании президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером своих ошибок;
  • Китае и его предложениях Вашингтону "добить Россию";
  • коллективной ответственности россиян за Путина;
  • восстановлении Украины и том, какой она будет после победы.

"Когда украинский флаг будет поднят в Севастополе, в России 90-е годы покажутся цивилизованным раем", – сказал во время интервью оппозиционер.

Каспаров родился в 1963 году в Баку (Азербайджан). Имя при рождении – Гарри Кимович Вайнштейн. В 1986 Каспаров окончил педагогический институт иностранных языков в Азербайджане. Во время армянского погрома в Баку в 1990 году вместе с семьей переехал в Москву.

Заниматься шахматами начал в семь лет. В 1980 году стал самым молодым в мире гроссмейстером. В 1981 году завоевал звание чемпиона СССР по шахматам. В 1985 году стал 13-м чемпионом мира по шахматам. Каспаров пять раз защищал звание чемпиона мира, в том числе в матчах против главного соперника Анатолия Карпова, однако потерял его, потерпев поражение от Владимира Крамника в 2000 году. В 2005 году завершил спортивную карьеру, посвятив себя литературной и политической деятельности.

Автор нескольких книг, среди которых серия "Мои великие предшественники", состоящая из подробных биографий и анализа партий выдающихся шахматистов прошлого, "Зима близко: Почему Владимира Путина и врагов свободного мира нужно остановить", "Человек и компьютер. Взгляд в будущее".

С начала 1990-х активно участвует в политической жизни России. Является одним из лидеров российской оппозиции, на протяжении многих лет критикует политику Путина. Участвует в ряде оппозиционных движений, в частности является сооснователем Форума свободной России.

В 2013 году, опасаясь политического преследования, с семьей переехал жить в США.

Теги: Владимир Путин, Германия, Дмитрий Гордон, Крым, Китай, Севастополь, Франк-Вальтер Штайнмайер, Гарри Каспаров, война России против Украины, Риши Сунак, российские оккупанты, деоккупация
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