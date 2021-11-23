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В Киеве сообщили о подозрении в нападении на патрульного нарушителю правил дорожного движения – полиция

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Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители сообщили мужчине о подозрении за нанесение телесных повреждений патрульному полициейскому. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева 23 ноября.

"Патрулируя территорию Святошинского района столицы, инспекторы полиции заметили на улице Котельникова мопед Yamaha, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Патрульные подали нарушителю сигнал об остановке, однако последний не отреагировал и начал убегать, совершая опасные маневры", – говорится в сообщении.

За несколько минут патрульные догнали нарушителя.

"Он в ответ на законное требование предоставить документы для проверки начал хватать инспектора полиции за форменную одежду и толкать. Во время задержания фигурант сопротивлялся полицейскому и в дальнейшем нанес 26-летнему лейтенанту полиции телесные повреждения", – проинформировали в полиции.

Мужчину задержали, он оказался ранее судимым.

Потерпевшего правоохранителя с травмой руки госпитализировали и прооперировали.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Фигуранту сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, полиция, подозрение
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