В Киеве сообщили о подозрении в нападении на патрульного нарушителю правил дорожного движения – полиция

"Патрулируя территорию Святошинского района столицы, инспекторы полиции заметили на улице Котельникова мопед Yamaha, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Патрульные подали нарушителю сигнал об остановке, однако последний не отреагировал и начал убегать, совершая опасные маневры", – говорится в сообщении.

За несколько минут патрульные догнали нарушителя.

"Он в ответ на законное требование предоставить документы для проверки начал хватать инспектора полиции за форменную одежду и толкать. Во время задержания фигурант сопротивлялся полицейскому и в дальнейшем нанес 26-летнему лейтенанту полиции телесные повреждения", – проинформировали в полиции.

Мужчину задержали, он оказался ранее судимым.

Потерпевшего правоохранителя с травмой руки госпитализировали и прооперировали.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Фигуранту сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.