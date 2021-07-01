В Минсоцполитики заявили о повышении с 1 июля пенсий для более чем 5 млн человек

C 1 июля установлено повышение в размере 100 грн к страховой пенсии, назначенной в 2019–2020 годах, отметили в Минсоцполитики Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Так, в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1769 до 1854 грн повышается:

минимальная пенсия с 1769 грн до 1854 грн;

надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, повышение, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Кроме того, с 1 июля установлено повышение в размере 100 грн к страховой пенсии, назначенной в 2019–2020 годах (с 2019 года не перечислялась).

Также с 1 октября пенсионеры в возрасте 75–80 лет получат ежемесячную доплату до 400 грн, при этом минимальная пенсия для них будет составлять 2500 грн (при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин). Повышение выплат с 1 октября коснется почти 1 млн пенсионеров, отметили в Минсоцполитики.

По информации ведомства, в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн с 1 декабря повысится минимальная пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет – с 2400 до 2600 грн (при наличии страхового стажа 35/30 лет).