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"Не повезло". В национальном парке в Одесской области погибло почти 2 млн божьих коровок

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Погибших жуков съедят животные, отметили в нацпарке
Погибших жуков съедят животные, отметили в нацпарке
Фото: ЕРА

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области погибло почти 2 млн божьих коровок. Об этом 9 июля сообщил в Facebook начальник научно-исследовательского отдела заповедника Иван Русев.

"Сотни тысяч [божьих коровок], которые смогли долететь через "Тузловские лиманы" к суше, поселились на песчаной пересыпи, на лугах и степных участках нацпарка и даже в камышах. Они мигрировали через лиманы в поисках тли – основной пищи божьих коровок. После шквальных ураганов и ливней на побережье "Тузловских лиманов" было насчитано почти 2 млн погибших ярко окрашенных жуков", – написал он.

Русев считает, что "им не повезло".

"Это природа и круговорот в биосфере. Такое огромное количество погибших божьих коровок становится пищей для других животных, особенно для бокоплавов, которых в соленых лиманах множество", – рассказал ученый.

Он отметил, что жук является исконным жителем Украины и "издавна пользовался большим уважением среди людей, которые занимаются сельским хозяйством благодаря тому, что его личинки и взрослые особи активно поедают тлю и других вредных насекомых".

"Когда тлей становятся мало, они вынуждены мигрировать в поисках пищи. В этом случае можно увидеть огромные скопления этих насекомых, которые настолько голодны, что начинают кусать все, что попадается им на пути", – объяснил сотрудник национального парка.

https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1755278301324921

Теги: животные, ученые, Одесская область, заповедник, насекомые, погибшие, природа
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