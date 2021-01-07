На Зинченко претендуют четыре клуба английской Премьер-лиги – СМИ

Игрока сборной Украины по футболу Александра Зинченко хотят видеть в своих рядах четыре клуба английской Премьер-лиги, сообщает The Sun. Ранее интерес к украинцу приписывали итальянскому "Лацио".

Игрок сборной Украины и вице-чемпиона Англии "Манчестер Сити" Александр Зинченко заинтересовал сразу четыре клуба английской Премьер-лиги: "Вулверхэмптон", "Саутгемптон", "Лестер" и "Вест Хэм", где выступает вице-капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Об этом пишет английский таблоид The Sun.

В июне 2019 года Зинченко подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити", в составе клуба украинец дважды выиграл АПЛ. Однако в нынешнем сезоне Зинченко проигрывает конкуренцию на позиции левого защитника игроку сборной Франции Бенджамину Мэнди. Украинец сыграл всего два поединка в Премьер-лиге, четыре раза – в Лиге чемпионов и дважды – в Кубке лиги, сообщает сайт АПЛ.

По информации The Sun, подписать Зинченко во второй раз попытается "Вулверхэмптон", украинец интересен "волкам" из-за умения играть также в полузащите и на фланге.

Кроме АПЛ интерес к украинцу проявляют в Италии. По сообщению авторитетного издания Corriere Dello Sport, римский "Лацио" заинтересован в аренде Зинченко с последующим правом выкупа футболиста. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость украинца составляет €20 млн.