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Роскомнадзор грозит "Радио Свободе" миллионными штрафами, конгрессмены попросили Байдена помочь

"Радио Свобода" в этом месяце получила штрафы на сотни тысяч долларов за несоблюдение требования Роскомнадзора по маркировке материалов "СМИ-иностранным агентом", заявили члены комитета Палаты представителей США по иностранным делам.

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"Радио Свободу" могут оштрафовать в России почти на 5 млн руб.
"Радио Свободу" могут оштрафовать в России почти на 5 млн руб.
Фото: depositphotos.com

Члены комитета Палаты представителей США по иностранным делам обратились с заявлением от 22 января к президенту Джо Байдену с просьбой отреагировать на угрозу из России против "международного вещателя Radio Free Europe/Radio Liberty ("Радио Свобода"). Текст заявления опубликован на сайте комитета. 

"При формировании первых приоритетов вашей администрации мы со всем уважением предлагаем включить в них растущие внешние и внутренние угрозы для международного вещателя Radio Free Europe/Radio Liberty. В России отважные журналисты вещателя вступают в схватку с автократическим режимом Путина, который сильнее закручивает гайки в информационном пространстве, обозначая независимые СМИ и их журналистов как "иностранных агентов", – говорится в тексте конгрессменов.

Роскомнадзор 30 октября 2020 года издал указ, по которому все издания, которые ведомство признало иностранными агентами, должны маркировать свои материалы таким указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, которое выполняет функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Если СМИ-иноагент не соблюдает такой маркировки, ведомство имеет право выписать штраф в размере от 50 до 200 тыс. руб. для физического лица и от 500 тыс. до 5 млн руб. для юридических лиц.

По данным республиканцев, в этом месяце "Радио Свобода" получила штрафы на сотни тысяч долларов за несоблюдение маркировки материалов. Законодатели рекомендуют администрации Байдена рассмотреть возможность введения санкций в отношении российских чиновников и требовать больше ответных действий для российских государственных СМИ Russia Today и "Спутник", которые работают в США.

Роскомнадзор 12 января составил восемь протоколов о нарушении "СМИ-иноагентами" правил маркировки распространяемой ими информации. Протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах. В ближайшие дни протоколы поступят в суд для принятия решения о штрафах.

30 декабря прошлого года "Интерфакс" писал, что в январе Роскомнадзор выпишет 18 протоколов в отношении проектов корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", а также гендиректора созданного ею в России юридического лица, которым является руководитель "Русской службы Радио Свобода" Андрей Шарый. Если суд согласится с Роскомнадзором, общая сумма штрафов может достигнуть 4,95 млн руб., сообщало агентство. 

В российский реестр СМИ – иностранных агентов, который опубликован на сайте министерства юстиции РФ, включены чешское информационное агентство Medium-Orient, корпорация "Радио Свобода/Свободная Европа" и ее проекты, а также "Голос Америки".

Теги: Россия, СМИ, США, Роскомнадзор, Russia Today, Радио Свобода
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