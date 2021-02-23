The New York Times напечатала 500 тыс. точек на первой полосе в память о жертвах коронавируса в США

Каждая точка, напечатанная на первой полосе газеты The New York Times, означает одну жизнь, потерянную из-за коронавируса в США.

Газета посвятила первую полосу погибшим от коронавируса в США Фото: depositphotos.com

Газета The New York Times 21 февраля напечатала на первой полосе 500 тыс. точек в память об умерших от коронавируса американцах.

Точки отображают своеобразный график увеличения количества смертей от COVID-19 в стране в хронологическом порядке. Каждая точка означает одну потерянную жизнь.

В мае 2020 года газета размещала на первой полосе имена погибших от коронавируса.

В США от коронавируса умерло более 500 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по распространению COVID-19, болезнь подтвердили почти у 28,2 млн американцев.

Президент США Джо Байден отметил, что за год от пандемии коронавируса погибло больше американцев, чем во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме вместе взятых. В Белом доме почтили память погибших минутой молчания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.