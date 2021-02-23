"Вопрос человечности". Президент Германии призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса с бедными

По словам немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, чем быстрее ФРГ и другие страны Европы будут готовы отказаться от части вакцин, тем быстрее можно будет сдержать распространение коронавируса в мире.

Штайнмайер заявил, что успешное сотрудничество стран в вопросах обеспечения доступа к вакцинам и тестам станет "лакмусовой бумажкой международной солидарности" Фото: EPA

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал богатые страны поделиться вакцинами против коронавируса с бедными государствами. Об этом он заявил 22 февраля во время пресс-конференции с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом, видео которой опубликовал сайт президента ФРГ.

Штайнмайер отметил, что это будет непросто сделать, но это – "вопрос человечности и собственных стандартов, по которым мы хотим, чтобы нас измеряли".

По словам немецкого президента, чем быстрее ФРГ и другие страны Европы будут готовы отказаться от части вакцин, тем быстрее можно будет сдержать распространение коронавируса в мире. Штайнмайер также заявил, что успешное сотрудничество стран в вопросах обеспечения доступа к вакцинам и тестам станет "лакмусовой бумажкой международной солидарности".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали более 209 млн прививок от коронавируса. В ВОЗ заявляли, что большую часть вакцин купили страны с высоким и средним уровнем дохода.

На фоне опасений, что бедные страны не смогут соперничать с более богатыми в закупке препарата, появилась глобальная инициатива COVAX, в рамках которой государства получают вакцину от коронавируса бесплатно.