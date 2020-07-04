У берегов Италии на судне с мигрантами Ocean Viking объявлено ЧП. Произошло шесть попыток самоубийства

Среди 180 выживших на борту Ocean Viking – 25 несовершеннолетних, 17 из которых – без сопровождения взрослых. На борту также пребывает женщина на пятом месяце беременности, сообщили в организации SOS Mediterranee.

Впервые за пять лет на борту спасательного судна Ocean Viking объявили чрезвычайное положение – за прошедшие сутки на борту произошло шесть попыток суицида. Об этом сообщили в пресс-службе организации SOS Mediterranee.

"После семи запросов о предоставлении убежища в соответствующие морские органы власти в течение прошлой недели и шести попыток самоубийства выживших за сутки Ocean Viking объявил чрезвычайное положение", – говорится в сообщении.

Итальянские власти проинформированы о положении дел на судне, заявили в организации.

"Это беспрецедентный шаг в истории SOS Mediterranee, спровоцированный в первую очередь быстрым ухудшением психического здоровья некоторых выживших на борту", – добавили в пресс-службе.

По информации организации, команда борта запросила эвакуацию как минимум 44 пассажиров, которые находятся в состоянии острого психологического расстройства.

Ухудшение психического здоровья некоторых из 180 выживших на борту судна произошло в результате отсутствия решения для их высадки в безопасном месте, поскольку Италия и Мальта отказываются принимать беженцев.

Среди 180 выживших на борту Ocean Viking – 25 несовершеннолетних, 17 из которых – без сопровождения взрослых. На борту также пребывает женщина на пятом месяце беременности.

В 14.30 по местному времени (13.30 по Киеву) на странице организации SOS Mediterranee в Facebook сообщалось, что должна прибыть медицинская команда, никакой другой помощи не предлагалось.

Они заявили, что напряжение на борту судна продолжает расти.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, всего с начала 2020 года утонуло и пропало без вести 186 человек, пытавшихся добраться до Европы по морю (без учета последней катастрофы).