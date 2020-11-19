Украина в ООН не поддержала резолюцию России по поводу нацизма

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Российская Федерация продолжает отрицать признание актом геноцида украинского народа организацию Голодомора 1932–1933 годов и депортацию крымскотатарского народа 1944 года.

В Генассамблее ООН российскую резолюцию также не поддержали большинство стран Европы Фото: EPA

Министерство иностранных дел Украины не поддержало резолюцию относительно борьбы с героизацией нацизма, которую Россия внесла на Третьем комитете Генассамблеи ООН. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

В министерстве заявили, что документ умалчивает о порабощении отдельных европейских народов и оправдывает подписание пакта Молотова – Риббентропа.

Украинская сторона сообщила, что текст документа умалчивает факт того, что завершение Второй мировой войны не стало победой над тоталитарными идеологиями, и то, что одним из ее результатов было укрепление коммунистического режима и порабощение отдельных европейских народов.

"Российская Федерация так же продолжает упорно отрицать признание актом геноцида украинского народа организацию Голодомора 1932–1933 годов и депортацию крымскотатарского народа 1944 года, как и других народов", – говорится в сообщении.

В МИД Украины считают, что подтверждением приверженности России борьбе с нетерпимостью и расовой дискриминацией должно стать прекращение войны против Украины.

"Мы призываем авторов этого ежегодного документа на следующей сессии отбросить все манипулятивные положения с целью обеспечения консенсусного принятия резолюции всеми странами – членами Генассамблеи ООН и прежде всего теми, кто сделал решающий вклад в свержение гитлеровского и советского режимов", – заявили в ведомстве.

Украинские дипломаты сообщили, что российская сторона в 2020 году сделала попытку превратить документ Генассамблеи ООН в героизацию коммунистического и советского прошлого. По их словам, к проекту положения добавлен пункт о защите символов сталинского режима.

Российскую резолюцию не поддержало большинство стран Европы, включая все страны ЕС, отметили в МИД.

С 2005 года такая резолюция принимается ежегодно. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла проект российской резолюции о борьбе с "героизацией нацизма". "За" проголосовали 133 страны. Против высказались США и Украина.