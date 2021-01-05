ГОРДОН
 
 
Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев

Народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Непорядочно решать вопросы за счет учителей, медиков и пенсионеров. Это ведь за их счет весь ваш банкет в "Гудвайне"?

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Чего мы хотим?

Сейчас, когда исчезли предновогодние очереди в "Гудвайн", значительно поредели очереди на кассы в менее пафосных супермаркетах и прошло послепраздничное похмелье, самое время задать тем, кто считает себя украинской элитой (бизнес, политической, культурной) и, за неимением лучших, определяет будущее целого народа, вопрос: "А чего, собственно, мы хотим, за что боремся?"

Во всем этом нашем цинизме, взращенном на эгоизме, как способе выжить в лихие 90-е, кумовстве и связях, как основе соблюдения статус-кво, ностальгии по никогда не существовавшему прошлому и странной помеси зависти и уважения к Западу и зависти и пренебрежения к Востоку. Чего добиваемся?

Мы – незрелая нация, однако точно мы готовы для самой важной честности – честности перед собой

Как мы мыслим себя, хотя бы в перспективе 5–10 лет? Достроить тут бизнес, оставить честного, умного, пусть и немного крадущего менеджера и свалить с детьми за границу, лучше в Европу, на худой конец – в Турцию, иногда навещая стареющих любовниц(ков) и могилы родителей? Или счастливо продолжать политическую карьеру, торгуя принципами, идеями, интересами, союзниками, врагами, пока вас не разлучит смерть либо лютый публичный зашквар, отправивший вас к детям, уже ранее устроенным за границей? Либо же вожделенно годами следить за счетчиком подписчиков странички в соцсети, собирая дешевые (а иногда и вполне оплачиваемые) лайки на заядло-фанатичной критике всего, что происходит вокруг – от метлы дворника до речи президента, скрывая за недосказанностью многоточий одинаково "глубокое" знание и фьючерсов на нефть, и вакцинации от коронавируса?

Мы хотим и дальше плыть по течению, толкаясь в новогодних предпраздничных очередях, и, простаивая на майские в 40-километровых пробках, гордо делиться схемами обмана государства на налогах/тендерах/откатах, вежливо-многозначительно упоминая всуе самого Петра Николаевича, с которым вы на короткой ноге и который вхож?.. Назначать год от года крайних в неудачах страны в целом и своих в частности, либо оправдывать (в зависимости от места сидения) эти неудачи внешними факторами и снова с вожделением собирать лайки под потешно-малограмотными постами в Facebook о вреде налогов или дефолте как пути стремительного развития страны?

Мы, безусловно, – незрелая нация, однако точно мы готовы для самой важной честности – честности перед собой. Вот вы – собственник сети маркетов, уклоняющийся от налогов, политик со стажем или ничего, кроме своих постов, не читающий блогер. Волей судьбы и определенных социальных процессов люди в этой стране стали связывать понятие успеха не с учителем, проработавшим 55 лет, не с высококлассным токарем, не с ученым, публикуемым на разных языках мира, а с вами. Они хотят походить на вас. В этом нет вашей заслуги, это данность. И эта данность, хочешь не хочешь, налагает ответственность. Ответственность за содержание и последствия слов, действий, поступков. А ответственность начинается с честности. Честности перед собой.

Дело не в пяти – семи олигархах, нашем общепризнанном абсолютном зле. Дело в нас с вами – безразличии и эгоизме элиты, думающей о себе, а не о своей стране

Мне кажется, я имею право задавать эти вопросы, так как адресую их в первую очередь себе. Если вы спросите, зачем я пришел в политику, получите банальный, раздражающий своею затасканностью меня самого ответ: чтобы изменить страну к лучшему, чтобы гордиться своей страной. Гордиться если не самой мощной, то точно самой динамичной экономикой своей страны. Чтобы преобразовать власть, сделав ее пусть и не откровенной с людьми, но хотя бы чуточку прозрачней. Чтобы превратить саму политику из искусства манипуляций и лжи в инструмент организации жизни людей в их интересах.

Но, кроме этого, в команду Зеленского меня привела одна его фраза, сказанная в самом начале. На вопрос, каким должен быть президент, он ответил – порядочным человеком. Потом будущий глава государства отказался раскрывать смысл порядочности, ведь он должен быть понятен всем. Мне кажется, все просто: порядочность – это справедливость к себе.

Непорядочно решать вопросы не самой бедной части общества за счет учителей, медиков и пенсионеров. Давайте признаем честно. Это ведь за их счет весь ваш банкет в "Гудвайне"? За счет неуплаченных (сэкономленных, как мы с вами называли это ранее) налогов, за счет работы в тени, за счет завышенных цен по госзаказам, за счет монополий и искусственного ограничения конкуренции. И дело здесь не только и не столько в пяти – семи олигархах, нашем общепризнанном абсолютном зле, с которым все борются, активно содействуя.

Дело в нас с вами – безразличии и эгоизме (псевдо?) элиты, думающей о себе, а не о своей стране, четко отделяющей свои интересы от интересов общества, не чувствующей себя его частью и не ощущающей общности интересов всех граждан страны. Это же мы способны мастерски раскачать, оклеветать и похоронить любое самое благое начинание власти по наведению элементарного, так необходимого нам всем порядка, в то же время активно замолчав очередной очевидный "шкурняк", не наступающий конкретно на наш мозоль.

Мы – самая бедная страна Европы с самой большой теневой экономикой

Почему в самой бедной стране Европы, где так беспрепятственно, так на ура проходит решение о снижении НДС для и без того прекрасно себя чувствующих аграрных холдингов, решение о введении честных и прозрачных норм работы торговли всегда "не на часі"? Ведь очевидно же, что первое – вред, а второе – абсолютное благо.

Почему учителя, медики, полицейские и другие бюджетники безропотно платят из своих зарплат по полной, без льгот, а торговля (подчеркну – крупная торговля), платя смешной налог со второй группы и ЕСВ с минимальной зарплаты, вопиет о нарушении прав бизнеса в ответ на невинное требование вести учет осуществляемых операций? Мы что, на государственном уровне так расставляем приоритеты, стимулируя развитие торговли и крупной, и средней (которая прячется под единый налог), и мелкой, которую, к сожалению, невозможно объективно отделить от двух первых?

Мелкий торговый бизнес создает рабочие места и трудоустраивает себя и членов своих семей. Это правда. От безысходности. От того, что, вытолкнув цвет интеллигенции на базары в 90-х, сегодня мы не запускаем за счет собранных налогов программы развития промышленности, мало инвестируем в инфраструктуру, закрываем рабочие места, не учим рабочим профессиям.

Мы – самая бедная страна Европы с самой большой теневой экономикой.

Почему? Потому что государство не в силах установить равные прозрачные правила игры для всех и, заигравшись до беспамятства в популизм, продолжает выбрасывать медиков и учителей на базары/за границу в поисках лучшей жизни. Потому что 29 лет проблемы власти и близких к власти кругов решаются за счет наименее защищенных, обездоленных и абсолютно не организованных слоев населения. Разве это порядочно?

11,3 млн пенсионеров (минимальная пенсия, к слову, 1769 грн), которым в 2020-м ценой неимоверных усилий удалось повысить среднюю пенсию "аж" до 3,4 тыс. грн, никогда не выйдут на улицу. Им некуда деваться. И пост в их поддержку не соберет и 20 лайков. Не выйдут на улицу и врачи. Они уедут в страны, где зарплата кратно выше украинской, а государство, не создавая за их счет внутренние офшоры для самых богатых и самых активных групп населения, принимает решения в пользу всего народа, в пользу его будущего!

Учителя, если и выходят на улицу, то тихо, интеллигентно, без драк и скандалов, а к вечеру разъезжаются по домам. И понимая, что, идя торговать на рынок, они смогут прокормить семью и избавиться от унизительных сборов и подачек от родителей учеников, необходимых, чтобы выжить. И это тоже правда. Ведь государство своей мягкотелостью и податливостью, своими уступками требованиям очередного бесноватого маргинала, вполне адекватного олигарха или заряженного кем-то политика совершает еще большее преступление – оно сначала превращает учителей и врачей в коррупционеров, а потом само привлекает их же к ответственности, что, к слову, удается сделать более эффективно, чем побороть коррупцию в высших эшелонах! Под наше молчаливое (будем честны!) одобрение.

Если мы с вами не внедрим принцип "закон один для всех", у нашей страны не будет будущего

Не надо перечитывать Замятина или Оруэлла, чтобы раз и навсегда отвергнуть идею полного равенства, но справедливое распределение доходов через государственные инструменты – не подавляющее, а обеспечивающее, как основной закон, как догму, как 10 заповедей честную конкуренцию в обществе на разных уровнях и в разных форматах (от бизнеса до поступления в вуз или на службу) – это же must have любого современного государства! А понять, что у нас оно несправедливо, достаточно просто, сравнив ставки налогообложения доходов ФОП третьей группы и зарплат медиков, ФОП второй группы и зарплат учителей, сравнив эффективную ставку налогообложения доходов аграриев (1% и менее) с эффективной ставкой налогообложения промышленников (от 2% и более).

И давайте при этом дружно потребуем повышения заработных плат медикам, одновременно, желательно, отложив фискализацию еще на год, а антиофшорный закон лет на пять? Доведем до абсурда вместе!

Чудес не бывает. Если мы с вами – те, кто кардинально, мало, либо совсем чуть-чуть влияют на процессы, которые происходят в стране, – не договоримся всеми силами (каждый на своем уровне, отставив эгоизм и безразличие, а возможно, и пожертвовав чем-то своим), внедрить основной принцип "закон один для всех" (а значит, уровень налогообложения один для всех, регулирование одно для всех, свободный вход на рынок, выход из него – один для всех), у нашей самой прекрасной страны в мире не будет будущего. Наша страна останется в истории, так и не войдя в нее, а мы все – независимо от того, кому удалось ухватить больше, – лузеры. Такими будут видеть нас наши дети, которым в наследство мы оставим самую слабую экономику Европы.

И самое главное: ценность цивилизованных правил в нашей стране капитализируется в каждом из нас. Очевидно, что стоимость одних и тех же активов во Франции и в Украине абсолютно несопоставима именно вследствие их месторасположения, той политической, интеллектуальной и материальной инфраструктуры, которая их окружает. Отказываясь от привычных, но абсолютно не приемлемых в мире практик, созидая наше общество и наше общее государство вместе, мы инвестируем в себя, в свой бизнес, в свою семью, в свой дом. Мы создаем справедливое общество, страну, из которой не хочется уезжать. Страну, которая неотделима от тебя и которую ты оставляешь своим детям, желая им самого лучшего.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, налоги, предприниматели, Даниил Гетманцев
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