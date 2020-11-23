ГОРДОН
 
 
Руслан Щербань
Руслан Щербань

Бизнесмен.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Я оставляю за собой право защищать честь и репутацию моей семьи. Светлую память моего отца

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Уважаемое руководство и творческий коллектив "Громадського телебачення"!

Несколько дней назад я, как и многие украинцы (но, наверное, с гораздо большим удивлением), посмотрел трейлер вашего фильма "Наследник" – о жизни и смерти моего отца Евгения Щербаня. Вернее, о "домыслах" о жизни и смерти самого близкого мне человека, изложенных моим братом. Главным и единственным "источником" в вашем фильме, который вы, по непонятным мне причинам, называете "расследованием".

Я не стану комментировать содержание этого трейлера, но считаю долгом перед своей семьей и, прежде всего, перед своим отцом публично сообщить о том, чего нет в этом трейлере. И чего, я думаю, не будет и в самом фильме.

3 ноября 1996 года в донецком аэропорту, где на моих глазах застрелили отца и его супругу, Никитину Надежду Николаевну, моя жизнь разделилась на "до" и "после". Вам, очевидно, не интересно, знать, как это – пережить то, что случилось в аэропорту. Вам также, наверное, неинтересно знать, кого и почему в тот день в донецком аэропорту не было. А не было там вашего главного и единственного "источника" – моего брата Евгения, который тот день находился в Одессе. В тот день – как и в тысячи других – он боролся со своими зависимостями и слабостями.

Зависимости и пагубные пристрастия моего брата – это второе страшное потрясение, с которым мне пришлось столкнуться. Вы говорите о "бизнесе" с человеком, который всегда интересовался только "красивой жизнью", всегда шел на поводу у своих слабостей и который ни единого дня не имел хоть какого-то отношения к бизнесу отца. В качестве фактов в своем фильме вы собираетесь представить слова человека, который после смерти нашего отца был на моем содержании, и в тот момент, когда этого содержания лишился, стал "торговать" семейным архивом, придумывая историю, чтобы продать "память об отце" подороже.

Я не осуждаю вашу погоню за "сенсацией". Я допускаю, что вас ввели в заблуждение. Если это так, я призываю вас не искать сенсаций там, где их нет. Не выдавать "домыслы" зависимого и слабого человека за факты. Не спекулировать на нашей трагедии. И я оставляю за собой право защищать честь и репутацию моей семьи. Светлую память моего отца. Да, в какой-то момент мой отец, Евгений Щербань, был одним из самых богатых людей Украины. Но лично для меня это, мягко говоря, вторично. Потому что самое главное – это то, что он был прекрасным отцом и очень хорошим человеком. И именно он научил меня тому, что честь и достоинство не продаются.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: убийство, фильм, Евгений Щербань, Руслан Щербань
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