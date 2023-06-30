Белый педикюр. Главные правила, которые помогут избежать эффекта вульгарности

Отращивание длинных ногтей на ногах больше не актуально Фото: depositphotos.com

Эксперты обратили внимание на то, что белый лак подчеркивает все недостатки ногтей, поэтому перед нанесением необходимо привести ноги в идеальное состояние.

Кроме того, при выборе белого лака для педикюра стоит отдать предпочтение коротким ногтям, чтобы избежать вульгарного эффекта.

Что касается одежды, то белый педикюр сочетается с любым стилем.

Редакция обратила внимание на то, что белый трендовый маникюр в последнее время демонстрируют многие знаменитости. Одной из них стала французская актриса Лейла Бехти. Соответствующие снимки она разместила в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Leila Bekhti (@leilabekhti)