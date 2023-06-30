Белый педикюр. Главные правила, которые помогут избежать эффекта вульгарности

Эксперты обратили внимание на то, что белый лак подчеркивает все недостатки ногтей, поэтому перед нанесением необходимо привести ноги в идеальное состояние.
Кроме того, при выборе белого лака для педикюра стоит отдать предпочтение коротким ногтям, чтобы избежать вульгарного эффекта.
Что касается одежды, то белый педикюр сочетается с любым стилем.
Редакция обратила внимание на то, что белый трендовый маникюр в последнее время демонстрируют многие знаменитости. Одной из них стала французская актриса Лейла Бехти. Соответствующие снимки она разместила в Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram
Отращивание длинных ногтей больше не актуально. В трендах педикюра уже достаточно давно лидируют короткие ногти – в том числе и потому, что более длинные могут стать причиной травм.