Если в составе пенки есть эти вещества – не покупайте. Косметолог рассказала, как подобрать качественные средства для умывания

"Первый и самый главный этап ухода за любым типом кожи – это правильное очищение. От его эффективности и безопасности зависит общее здоровье кожи, ее вид, а также действенность всего дальнейшего ухода. С плохим очищением даже самый дорогой крем или сыворотка не будет иметь эффекта", – отметила эксперт.

По словам косметолога, очень часто пенки и гели для умывания имеют в составе агрессивные поверхностно-активные вещества, которые способны вымывать до 30% защитного барьера кожи каждый день.

"Это означает, что кожа быстрее повреждается – появляется чувство стянутости, сухости, шелушения, раздражения, цвет становится тусклым. А жирная кожа становится еще жирнее", – объяснила эксперт.

Она призвала не покупать средства для умывания, если в их состав входят такие компоненты:

sodium lauryl sulfate;

sodium laureth sulfate;

coco-sulfate;

cetyl phosphate.

"Проверяйте состав ваших средств, ведь эффективное и мягкое очищение – это фундамент красоты и здоровья вашей кожи", – резюмировала косметолог.