Как восстановить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика

Для восстановления ногтевой пластины мастер использовала чайный пакетик. Она вырезала небольшой кусочек из него и приклеила на место слома ногтя, предварительно нанеся прозрачный лак. Затем покрыла ногтевую пластину закрепляющим топом.
"Восстанавливаю сломанный ноготь. Я даже не помню, чтобы такое происходило, но мое ногтевое ложе было настолько чувствительным, что появилась трещина. Восстанавливаю с помощью чайного пакетика, поскольку у меня нет оберток для ногтей", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На страницу nailsbysmf в Instagram подписаны около 44 тыс. пользователей.