Как восстановить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика

Для восстановления ногтевой пластины мастер использовала чайный пакетик. Она вырезала небольшой кусочек из него и приклеила на место слома ногтя, предварительно нанеся прозрачный лак. Затем покрыла ногтевую пластину закрепляющим топом.

"Восстанавливаю сломанный ноготь. Я даже не помню, чтобы такое происходило, но мое ногтевое ложе было настолько чувствительным, что появилась трещина. Восстанавливаю с помощью чайного пакетика, поскольку у меня нет оберток для ногтей", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Syd • nailsbysmf (@nailsbysmf)