Бульвар Шоубиз
 
24 июля, 2023
 
Мода

Как восстановить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика

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Реанимированный ноготь нужно покрыть прозрачным лаком
Реанимированный ноготь нужно покрыть прозрачным лаком
Фото: depositphotos.com

Американский мастер маникюра nailsbysmf на своей странице в Instagram показала, как можно спасти сломанный ноготь.

Для восстановления ногтевой пластины мастер использовала чайный пакетик. Она вырезала небольшой кусочек из него и приклеила на место слома ногтя, предварительно нанеся прозрачный лак. Затем покрыла ногтевую пластину закрепляющим топом.

"Восстанавливаю сломанный ноготь. Я даже не помню, чтобы такое происходило, но мое ногтевое ложе было настолько чувствительным, что появилась трещина. Восстанавливаю с помощью чайного пакетика, поскольку у меня нет оберток для ногтей", – написала она.

Контекст:

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Теги: мода и красота, маникюр
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