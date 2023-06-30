Летний французский маникюр с эффектом омбре. Два ярких варианта

Мастер в роликах делала маникюр на наращенных ногтях. На кончики ногтей, покрытых светлым лаком-основой, она нанесла яркий лак. Затем с помощью лака-основы сделала растушевку – эффект омбре. Белой эмалью с помощью тонкой кисти NailzKatKat нарисовала цветы.
Во втором варианте маникюра мастер проделала все то же, но использовала апельсиновый оттенок лака.
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Если вам сложно аккуратно и ровно наносить лак на отросший край ногтя, можно воспользоваться лайфхаком – нанести покрытие с помощью накладного ногтя.