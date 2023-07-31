Бульвар Шоубиз
 
31 июля, 2023
 
Мода

Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото

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Барановская: Привет, Барби!
Барановская: Привет, Барби!
Фото: allabonya / Instagram

Жена внефракционного народного депутата (был избран от "Слуги народа"), блогер Алла Барановская 29 июля в Instagram опубликовала снимки, для которых снялась в одежде ярко-розового цвета.

"Привет, Барби!" – написала она.

Барановская предстала в топе-бюстье, мини-юбке, колготках и босоножках. Все составляющие ее образа подобраны в одном цвете.

Издание Vogue еще в 2022 году прогнозировало всплеск моды на тотальный ярко-розовый цвет в стиле Барби. Оно назвало стиль  Barbiecore "тошнотворно-сладким".

Волна увлечения стилем Барби вызвана выходом на экраны фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг с Марго Робби в главной роли.

События фильма "Барби" разворачиваются в фантазийной кукольной реальности – Барбиленде. Там живут куклы Барби и их идеальные спутники – Кены. Но одна из Барби решает отправиться в мир людей.

Контекст:

Алла Барановская – третья жена Николая Тищенко. Они поженились в 2016 году.

В 2017 году у супругов родился сын Давид.

Теги: мода и красота, Николай Тищенко, блогер, стиль, Barbiecore, Алла Барановская
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