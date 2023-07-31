Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото

"Привет, Барби!" – написала она.
Барановская предстала в топе-бюстье, мини-юбке, колготках и босоножках. Все составляющие ее образа подобраны в одном цвете.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Издание Vogue еще в 2022 году прогнозировало всплеск моды на тотальный ярко-розовый цвет в стиле Барби. Оно назвало стиль Barbiecore "тошнотворно-сладким".
Волна увлечения стилем Барби вызвана выходом на экраны фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг с Марго Робби в главной роли.
События фильма "Барби" разворачиваются в фантазийной кукольной реальности – Барбиленде. Там живут куклы Барби и их идеальные спутники – Кены. Но одна из Барби решает отправиться в мир людей.
Алла Барановская – третья жена Николая Тищенко. Они поженились в 2016 году.
В 2017 году у супругов родился сын Давид.