Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат

Глубина лунок и удобрения

Голубику следует сажать в лунки глубиной 40–60 см. На дно можно положить опилки. В почву следует добавить лимонную кислоту.

Перед тем как сажать голубику, нужно замочить ее корни в теплой воде на 15 минут. После этого хорошо расправить их и разместить в лунке. Корневую шейку углубить на 5 см ниже уровня земли.

Полив

Голубику нужно обильно поливать. Место вокруг ствола замульчировать сосновой корой или опилками. В первые несколько недель после посадки поливать голубику раз в три дня по пять – семь ведер воды. А после того, как хорошо укоренится – один раз в неделю.