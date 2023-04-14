Бульвар Шоубиз
 
14 апреля, 2023
 
Огороды

Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат

Голубика требует достаточного полива
Голубика требует достаточного полива
Фото: pixabay.com

Чтобы голубика прижилась, нужно определенным образом подготовить почву. Об этом написал сайт ProstoWay.

Глубина лунок и удобрения

Голубику следует сажать в лунки глубиной 40–60 см. На дно можно положить опилки. В почву следует добавить лимонную кислоту.

Перед тем как сажать голубику, нужно замочить ее корни в теплой воде на 15 минут. После этого хорошо расправить их и разместить в лунке. Корневую шейку углубить на 5 см ниже уровня земли.

Полив

Голубику нужно обильно поливать. Место вокруг ствола замульчировать сосновой корой или опилками. В первые несколько недель после посадки поливать голубику раз в три дня по пять – семь ведер воды. А после того, как хорошо укоренится – один раз в неделю.

Теги: голубика, удобрения, огород, посадка
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