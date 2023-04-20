Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2023
 
Огороды

Как вырастить сладкие помидоры. Названы эффективные удобрения

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Для получения сладких томатов нужно избегать азотных удобрений
Для получения сладких томатов нужно избегать азотных удобрений
Фото: pixabay.com

Издание "На пенсии" рассказало, что для придания сладости томатам необходимо использовать ряд удобрений с микроэлементами.

Содержание сахаров в томатах повышают фосфорно-калийные удобрения, а также применение их с перегноем. Эффективным также является использование бора, марганца и меди. Благодаря действию этих микроэлементов развитие растений ускоряется на три –восемь дней.

Минеральные азотные удобрения, наоборот, способствуют увеличению вегетативной массы растения и снижают содержание сахаров. 

Чтобы помидоры выросли сладкими, им нужно много света и правильное формирование. В зависимости от типа куста растение нужно формировать в один, два или три стебля. Важно вовремя удалять цветочные кисти, на которых плоды все равно не успеют сформироваться.

Теги: помидоры, удобрения, огород, огородные работы, томаты
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