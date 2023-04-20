Как вырастить сладкие помидоры. Названы эффективные удобрения

Содержание сахаров в томатах повышают фосфорно-калийные удобрения, а также применение их с перегноем. Эффективным также является использование бора, марганца и меди. Благодаря действию этих микроэлементов развитие растений ускоряется на три –восемь дней.

Минеральные азотные удобрения, наоборот, способствуют увеличению вегетативной массы растения и снижают содержание сахаров.

Чтобы помидоры выросли сладкими, им нужно много света и правильное формирование. В зависимости от типа куста растение нужно формировать в один, два или три стебля. Важно вовремя удалять цветочные кисти, на которых плоды все равно не успеют сформироваться.