Почковая моль на малине. Как опознать и обезвредить

Как определить почковую моль на малине

На почках растения видны маленькие отверстия с паутиной и комочками экскрементов. Почки малины засыхают при появлении листьев или вообще не распускаются. Внутри можно обнаружить гусениц красного цвета с черной головкой. Сначала они выгрызают пространство внутри почки, затем переходят на побеги.

У бабочки почковой моли темно-коричневые крылья с двумя большими золотисто-желтыми пятнами на внутреннем крае, а на внешнем – несколько мелких пятен. Размер моли с крыльями – до 14 мм.

Борьба с вредителем

При вырезании старых побегов на кусте малины не нужно оставлять пеньков. В период набухания почек, если в предыдущем году наблюдалось много повреждений, следует произвести опрыскивание ядохимикатами – например, 10-процентным карбофосом.

При малом заселении применяются механические методы борьбы с вредителями, такие как сбор и уничтожение поврежденных почек с гусеницами внутри.