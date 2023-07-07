Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились

Причина
Неправильный полив, по словам автора канала, чаще всего приводит к деформации листьев томатов.
"Когда у растений нет влаги, листики скручиваются, как лодочки. Они так как будто бы защищаются, чтобы не было испарения. Поэтому эту причину очень легко устранить. Нужно всего-навсего правильно полить", – подчеркнула она.
Помощь засохшим томатам
Поливать растения нужно раз в неделю в объеме одного ведра воды под куст.
Если лето сопровождается засухами, полив нужно совершать дважды в неделю. В этом случае нужно учитывать, что зной провоцирует в растениях нехватку кальция. Признаком такого дефицита являются сухие листья на верхушке куста.
В таком случае следует удобрить томаты раствором кальциевой селитры. Понадобится спичечный коробок подкормки на 10 литров воды. Раствор следует вливать под корень куста.
Чтобы увеличить урожай томатов, некоторые листья на них нужно удалять.
Делать это необходимо только по определенным правилам. Нельзя удалять листья в пасмурную, влажную и прохладную погоду, а также во второй половине дня. Проводить эту процедуру следует утром в солнечный день, чтобы место отрыва за день успело засохнуть.