Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились

Причина

Неправильный полив, по словам автора канала, чаще всего приводит к деформации листьев томатов.

"Когда у растений нет влаги, листики скручиваются, как лодочки. Они так как будто бы защищаются, чтобы не было испарения. Поэтому эту причину очень легко устранить. Нужно всего-навсего правильно полить", – подчеркнула она.

Помощь засохшим томатам

Поливать растения нужно раз в неделю в объеме одного ведра воды под куст.

Если лето сопровождается засухами, полив нужно совершать дважды в неделю. В этом случае нужно учитывать, что зной провоцирует в растениях нехватку кальция. Признаком такого дефицита являются сухие листья на верхушке куста.

В таком случае следует удобрить томаты раствором кальциевой селитры. Понадобится спичечный коробок подкормки на 10 литров воды. Раствор следует вливать под корень куста.