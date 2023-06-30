Всего одна ложка этой специи – и "даже мертвые огурцы вырастут и не будут болеть". Эксперт рассказала, чем удобрить растения без химии

"Даже мертвые огурцы вырастут и не будут болеть. Эта подкормка очень полезна и проста в приготовлении", – заверила автор ролика.

Ингредиенты

Приготовление

Контекст:

Чтобы предоставить огурцам необходимые для роста полезные вещества, эксперты также рекомендуют приготовить подкормку из молока. Для приготовления подкормки в 10 л теплой воды растворяют 1 л обычного магазинного молока.

"Молоко – это комплекс питательных веществ, которые одинаково полезны как для человека, так и для растений, особенно для огурцов. Молоко делает грунт более плодовитым. В нем поселяются молочные бактерии, которые препятствуют появлению грибков", – отметили эксперты.