Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя

Нужно тщательно осмотреть сыпучие продукты питания. Если в них вы не заметили вредителей, все равно лучше отправить продукты в микроволновую печь на 10 минут. При этом стоит использовать высокую температуру.

Можно продезинфицировать продукты, оставив их на 72 часа в морозильной камере.

Эти простые действия помогут уничтожить личинки насекомых.

Рекомендуется хранить сыпучие продукты в емкостях с плотно прилегающими крышками.

Чтобы моль не прижилась, все шкафы на кухне следует тщательно обработать водным раствором соды, смешав ее с мыльной пеной. На поверхности, которые недоступны для мытья, нужно с помощью распылителя нанести уксус. Следует подождать несколько часов, после чего в шкафы снова можно будет ставить продукты и посуду.