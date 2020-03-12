Ad Astra. В новом клипе Nightwish поднимает проблему вымирания лесов. Видео
Финская группа Nightwish презентовала на канале Nuclear Blast Records в YouTube клип на песню Ad Astra. Композиция была выпущена в рамках проекта с организацией World Land Trust (WLT). Цель – привлечь внимание общественности к вымирающим лесам во всем мире. В ролике показаны кадры дикой природы. WLT – международная благотворительная природоохранная организация, которая специализируется на охране лесов, находящихся под угрозой исчезновения, и создании охраняемых территорий в партнерстве с местными сообществами. Песня Ad Astra войдет в альбом Human. :II: Nature, релиз которого состоится 10 апреля.
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