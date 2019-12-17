Lady's Christmas. Кекелия презентовала песню. Аудио

Украинская певица Вера Кекелия на своем YouTube-канале презентовала англоязычную песню Lady's Christmas. Композицию написал супруг певицы, музыкант Роман Дуда. В треке исполнительница обращается к девушке, скучающей в канун Рождества, и уверяет ее, что все ее желания сбудутся и возлюбленный будет рядом. Публикацию трека сопроводили снимком Кекелии в белом меховом манто и золотых перчатках, сопроводив фото эффектом сияния в формате gif.
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