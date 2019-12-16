Last Christmas. Опубликован клип на трек группы Wham!, вышедший 35 лет назад. Видео
На YouTube-канале британского дуэта Wham! опубликовали обновленный клип на песню Last Christmas в новом формате 4K. Видео создала студия Sony Music Entertainment. В ролике 1984 года снялись вокалисты Джордж Майкл и Эндрю Риджли. Герои клипа проводят время на горнолыжном курорте, наряжают елку и сидят за праздничным столом. За двое суток с момента публикации клип посмотрели почти 2,6 млн пользователей.
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