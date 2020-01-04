"Охотники". Вышел трейлер сериала с Аль Пачино. Видео
На YouTube-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video разместили трейлер сериала "Охотники". Проект основан на реальных событиях 1977 года в Нью-Йорке. Герои сериала – охотники на нацистских офицеров – должны предотвратить создание в США Третьего рейха. Главную роль исполнил Аль Пачино. Премьера на Amazon Prime Video состоится 21 февраля 2020 года.
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