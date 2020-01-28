"Призрак в доспехах: SAC_2045". Вышел трейлер аниме. Видео
На YouTube-канале Netflix Asia презентовали трейлер аниме "Призрак в доспехах: SAC_2045". Режиссеры мультфильма – Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма. Действие проекта происходит в середине XXI века. В центре сюжета борьба с кибертерроризмом, а главная героиня – владеющая тхэквондо хакер Мотоко Кусанаги. Аниме выйдет на стриминговом сервисе Netflix Asia в апреле 2020 года. Киноадаптация "Призрака в доспехах" которого вышла в 2017 году. Главную роль исполнила голливудская актриса Скарлетт Йоханссон.
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